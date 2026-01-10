مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

4 0
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

هل استحق منتخب الجزائر ركلة جزاء في الشوط الأول أمام نيجيريا؟.. حكم دولي يجيب

كتب - يوسف محمد:

07:52 م 10/01/2026
يرى الحكم الدولى السابق توفيق السيد، أن منتخب الجزائر كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراته المقامة حاليا أمام نيجيريا، في كأس الأمم الأفريقية.

ويلاقي منتخب الجزائر حاليا نظيره المنتخب النيجيري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب "مراكش" بالمغرب.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجزائر يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول أمام نيجيريا، بعد اصطدام الكرة في يد مدافع نيجيريا داخل منطقة جزائه".

وأضاف: "اللعبة تستحق ركة جزاء بنسبة 100%، لأن يد المدافع النيجيري خارج وضعها الطبيعي وكبرت حجم الجسم، ومنعت وصول الكرة داخل منطقة الجزاء وكان لا بد على حكم الفار التدخل في هذه اللعبة".

واختتم السيد تصريحاته: "هناك علامات استفهام كبيرة على التحكيم في هذه البطولة، بشكل خاص من قبل حكام تقنية الفيديو".

أقرأ أيضًا:

"3 تغييرات".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجزائر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية توفيق السيد منتخب الجزائر

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

