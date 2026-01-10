بمساعدة مصر.. كيف ساهم دروجبا في إنهاء الحرب في كوت ديفوار؟

يرى الحكم الدولى السابق توفيق السيد، أن منتخب الجزائر كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراته المقامة حاليا أمام نيجيريا، في كأس الأمم الأفريقية.

ويلاقي منتخب الجزائر حاليا نظيره المنتخب النيجيري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب "مراكش" بالمغرب.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجزائر يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول أمام نيجيريا، بعد اصطدام الكرة في يد مدافع نيجيريا داخل منطقة جزائه".

وأضاف: "اللعبة تستحق ركة جزاء بنسبة 100%، لأن يد المدافع النيجيري خارج وضعها الطبيعي وكبرت حجم الجسم، ومنعت وصول الكرة داخل منطقة الجزاء وكان لا بد على حكم الفار التدخل في هذه اللعبة".

واختتم السيد تصريحاته: "هناك علامات استفهام كبيرة على التحكيم في هذه البطولة، بشكل خاص من قبل حكام تقنية الفيديو".

