مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

4 0
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

"3 تغييرات".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:46 م 10/01/2026 تعديل في 07:48 م
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار، في كأس أمم أفريقيا 20205.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهدت تشكيل منتخب مصر إجراء المدير الفني حسام حسن، العديد من التغييرات، منها مشاركة أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي المصاب.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وإمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، في نصف النهائي مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز أمس على مالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر تشكيل مصر لمواجهة كوت ديفوار

أحدث الموضوعات

أسعار برامج العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026 -(تفاصيل)
أخبار مصر

أسعار برامج العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026 -(تفاصيل)
"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
زووم

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز

لحظة بلحظة.. نيجيريا 2-0 الجزائر.. أكور أدامز يسجل الثاني للنسور
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. نيجيريا 2-0 الجزائر.. أكور أدامز يسجل الثاني للنسور
تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
أخبار مصر

تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
25 صورة.. أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بـ12 محافظة
أخبار مصر

25 صورة.. أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بـ12 محافظة

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار