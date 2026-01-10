بمساعدة مصر.. كيف ساهم دروجبا في إنهاء الحرب في كوت ديفوار؟

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار، في كأس أمم أفريقيا 20205.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهدت تشكيل منتخب مصر إجراء المدير الفني حسام حسن، العديد من التغييرات، منها مشاركة أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي المصاب.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وإمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، في نصف النهائي مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز أمس على مالي.