صلاح يطارد دياز.. صراع الهدافين يشتعل في كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

04:17 م 10/01/2026
يتبقى لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هدفين للتساوي مع إبراهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، في صدارة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتصدر إبراهيم دياز، قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد هدفه في شباك الكاميرون، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ربع نهائي البطولة.

ويواجه منتخب مصر وقائده محمد صلاح، كوت ديفوار، مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، ويحتاج صلاح هدفين للتساوي مع دياز، الذي سجل 5 أهداف حتى الآن.

وجاءت قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025 (حتى الآن)، كالآتي:

5 أهداف

إبراهيم دياز (المغرب)

3 أهداف

محمد صلاح (مصر)

أديمولا لوكمان (نيجيريا)

أماد ديالو (ساحل العاج)

أيوب الكعبي (المغرب)

لاسين سينايوكو (مالي)

رياض محرز (الجزائر)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

هدفان

بازومانا توري (كوت ديفوار)

شريف ندياي (السنغال)

كريستيان كوفان (الكاميرون)

إلياس عاشوري (تونس)

جايل كاكوتا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

جيني كاتامو (موزمبيق)

إبراهيم مازا (الجزائر)

إيل فوستر (جنوب أفريقيا) نيكولاس جاكسون (السنغال)

أوزوين أبوليس (جنوب أفريقيا)

بابي جوي (السنغال)

رافائيل أونيديكا (نيجيريا)

كأس الأمم الأفريقية هدافو أمم أفريقيا محمد صلاح إبراهيم دياز

