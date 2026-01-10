مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

مصر وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب : هند عواد

12:40 م 10/01/2026
    مران منتخب مصر (14) (1)
    مران منتخب مصر (11) (1)
    مران منتخب مصر (16) (1)
    مران منتخب مصر (13) (1)
    مران منتخب مصر (15) (1)
    مران منتخب مصر (6) (1)
    مران منتخب مصر (3) (1)
    مران منتخب مصر (8) (1)
    مران منتخب مصر (7) (1)
    مران منتخب مصر (2) (1)
    مران منتخب مصر (4) (1)

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة حاسمة مساء اليوم، ضد حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب "أدرار" بمدينة أكادير المغربية، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1، فيما تأهل حامل اللقب بعد الفوز بوركينا فاسو، بثلاثية نظيفة، ويواجه الفائز من لقاء اليوم، السنغال في نصف نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل شبكة قنوات بي عن سبورت "المشفرة" مباراة مصر وكوت ديفوار، إذ خصصت الشبكة 4 قنوات لنقل البطولة المقامة حاليا.

كما يمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بالمجان على القنوات التالية: Canal 2 International HD، الباقة الأفريقية، Solo calcio، Arryadia TNT HD وTV congo.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار

يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كوت ديفوار، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

اقرأ أيضًا:
قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر موعد مباراه مصر وكوت ديفوار في امم افريقيا حكم مصر وكوت ديفوار مصر وكوت ديفوار

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار