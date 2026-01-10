مصر وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة حاسمة مساء اليوم، ضد حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب "أدرار" بمدينة أكادير المغربية، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1، فيما تأهل حامل اللقب بعد الفوز بوركينا فاسو، بثلاثية نظيفة، ويواجه الفائز من لقاء اليوم، السنغال في نصف نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل شبكة قنوات بي عن سبورت "المشفرة" مباراة مصر وكوت ديفوار، إذ خصصت الشبكة 4 قنوات لنقل البطولة المقامة حاليا.

كما يمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بالمجان على القنوات التالية: Canal 2 International HD، الباقة الأفريقية، Solo calcio، Arryadia TNT HD وTV congo.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار

يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كوت ديفوار، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

