كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

مصر ضد كوت ديفوار.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

01:00 ص 10/01/2026 تعديل في 04:27 ص
تقام اليوم السبت الموافق 10 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية، ومواجهة الأهلي أمام فاركو في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

الجزائر ضد نيجيريا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى

مصر ضد كوت ديفوار - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1 و 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال أوفييدو ضد ريال بيتيس - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

فياريال ضد ألافيس - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

جيرونا ضد اوساسونا - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

فالنسيا ضد إلتشي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد بيسا - 4:00 مساء - منصة starzplay

كومو ضد بولونيا - 4:00 مساء - منصة starzplay

روما ضد ساسولو - 7:00 مساء - منصة starzplay

أتالانتا ضد تورينو - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد كولن - 4:30 مساء - منصة شاهد

يونيون برلين ضد ماينز - 4:30 مساء - منصة شاهد

فرايبورج ضد هامبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد

بايرن ليفركوزن ضد شتوتجارت - 7:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري السعودي

نيوم ضد الفتح - 4:00 مساء - ثمانية 1

الرياض ضد الفيحاء - 5:00 مساء - ثمانية 2

الأخدود ضد الأهلي - 7:30 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

وادي دجلة ضد بيراميدز - 4:00 مساء - أون سبورت 2

فاركو ضد الأهلي - 4:00 مساء - أون سبورت 1

كهرباء الاسماعيلية ضد المصري - 7:00 مساء - أون سبورت 2

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد إكسيتر - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1

توتنهام ضد أستون فيلا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

تشارلتون ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

إيفرتون ضد سندرلاند - 2:15 مساء - بي إن سبورت 2

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2

بيرنلي ضد ميلوال - 5:00 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة منتخب مصر وكود تيفوار مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم القناة الناقلة لمباراة مصر كأس أمم أفريقيا

