تلقى المنتخب الوطني صدمة كبيرة، خلال الأيام الماضية، بعد تعرض الظهير الأيسر للفريق محمد حمدي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة بنين الماضية.

وأثبتت الأشعة التي أجراها حمدي عقب مباراة مصر وبنين الماضية، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن باقي مباريات الفراعنة في البطولة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها المنتخب الوطني لمثل هذا الموقف، في بطولة كأس أمم أفريقيا، بل أن تعرض لاعبي المنتخب لإصابات قوية كان في السنوات الماضية، بمثابة الحافز الكبير لباقي اللاعبين لتقديم أفضل المستويات.

وخلال آخر 3 نسخ للمنتخب في كأس أمم أفريقيا، تعرض 2 من لاعبي الفراعنة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في نسختي "2017، 2021"، تمكن المنتخب في النسختين من الصعود إلى المباراة النهائية ولكنه فقد اللقب.

في نسخة أمم أفريقيا عام 2017 التي أقيمت في الجابون، فقد المنتخب الوطني آنذاك لخدمات المهاجم مروان محسن، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط، خلال مشاركته مع الفراعنة أمام المغرب في دور ثمن النهائي بالبطولة.

وخلال هذه النسخة من البطولة، تمكن منتخب مصر من الوصول إلى نهائي البطولة، لكنه تلقى الهزيمة في المباراة النهائية، على يد منتخب الكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتكرر نفس الأمر مع منتخب مصر في نسخة البطولة عام 2021، التي أقيمت في الكاميرون، بعدما تعرض أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة آنذاك، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته أمام نيجيريا في الجولة الأولى بالبطولة.

ونجح المنتخب المصري، خلال نسخة البطولة عام 2021، من الوصول إلى النهائي أيضًا، لكنه فقد اللقب، بعد الهزيمة من السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره كوت ديفوار اليوم السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفرقيا 2025.

