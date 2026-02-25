مباريات الأمس
موعد مباراة إياب ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

05:00 ص 25/02/2026
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (1)
    فريق ريال مدريد
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (2)

يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.


وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".


وجدير بالذكر أن انتهت مباراة ريال مدريد وبنفيكا بفوز الملكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

