يلاقي ريال مدريد نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.



وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".



وجدير بالذكر أن انتهت مباراة ريال مدريد وبنفيكا بفوز الملكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دوري أبطال أوروبا.