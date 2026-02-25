مباريات الأمس
يصومون في رمضان.. 3 لاعبين مسلمين في الدوري الإسرائيلي

كتب : هند عواد

08:00 ص 25/02/2026
يضم الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، ثلاثة لاعبين مسلمين، ظهروا جميعهم خلال مباراة مكابي حيفا وهبوعيل.

ماذا حدث؟

نشر حساب يدار من وزارة الخارجية الإسرائيلية، على منصة "إكس"، صورة من مباراة مكابي حيفا وهبوعيل، أثناء توقف اللعب لإفطار اللاعبين المسلمين.

لاعبون مسلمون في الدوري الإسرائيلي

يضم الدوري الإسرائيلي 3 لاعبين مسلمين، وهم السنغالي عبدالله سيك والإيفواري سيدريك دون والمالي مامادي ديارا.

ويلعب عبدالله سيك في صفوف مكابي حيفا منذ عام 2022، كما ظهر اللاعب في النسخة السابقة من أمم أفريقيا 2026.

ويضم فريق مكابي حيفا لاعب مسلم آخر، وهو الإيفواري سيدريك دون، والذي انتقل للفريق في يناير الماضي.

واللاعب الثالث هو المالي مامادي ديارا، الذي يلعب في صفوف هبوعيل منذ شهرين.

