مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

0 0
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

0 3
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

1 2
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

1 1
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

2 0
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع بوركينا فاسو؟

09:22 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (2)_3
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (3)_4
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (1)_1
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    إصابة عمر مرموش (4) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وساهمت هذه النتيجة، في تأجيل تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، حيث كان يحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز في مباراة اليوم، لضمان الصعود رسميا إلى المونديال.

فرص منتخب مصر في الصعود لكأس العالم 2026

وبات المنتخب الوطني بحاجة إلى نقطتين لضمان صعوده بشكل رسمي إلى مونديال 2026، بالولايات المتحدة دون النظر إلى نتائج منتخب بوركينا فاسو، كندا والمكسيك، مع تبقي مباراتين للمنتخب في التصفيات.

وحال حصد منتخب مصر نقطة وحيدة من المباراتين المقبلتين له، سيتم النظر إلى فارق الأهداف بين الفراعنة وبوركينا فاسو، ثم المواجهات المباشرة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراة وحيدة من المباراتين المقبلتين أو التعادل في اللقائين أمام كلا من جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل، وغينيا بيساو يوم 13 من الشهر ذاته.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره جيبوتي، يوم 6 أكتوبر المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، قبل استضافة غينيا بيساو، يوم 13 من نفس الشهر.

أقرأ أيضًا:
أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر
تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو كأس العالم 2026 موعد مباراة مصر المقبلة موعد مباراة مصر جيبوتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة