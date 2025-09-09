كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وساهمت هذه النتيجة، في تأجيل تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، حيث كان يحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز في مباراة اليوم، لضمان الصعود رسميا إلى المونديال.

فرص منتخب مصر في الصعود لكأس العالم 2026

وبات المنتخب الوطني بحاجة إلى نقطتين لضمان صعوده بشكل رسمي إلى مونديال 2026، بالولايات المتحدة دون النظر إلى نتائج منتخب بوركينا فاسو، كندا والمكسيك، مع تبقي مباراتين للمنتخب في التصفيات.

وحال حصد منتخب مصر نقطة وحيدة من المباراتين المقبلتين له، سيتم النظر إلى فارق الأهداف بين الفراعنة وبوركينا فاسو، ثم المواجهات المباشرة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراة وحيدة من المباراتين المقبلتين أو التعادل في اللقائين أمام كلا من جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل، وغينيا بيساو يوم 13 من الشهر ذاته.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره جيبوتي، يوم 6 أكتوبر المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، قبل استضافة غينيا بيساو، يوم 13 من نفس الشهر.

