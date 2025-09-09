مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر موسم 2026/2025

كتب - محمد عبد السلام:

تنطلق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026/2025، يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر المقبل، بمشاركة 21 فريقًا، موزعين على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 فرق.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى، بعدما كان قد ودع البطولة في الموسم الماضي من دور المجموعات، حيث حل في المركز الأخير دون حصد أي نقاط.

ومع الذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا توج بلقب البطولة في النسخة الماضية، بعد فوزه على فريق البنك الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية.

مجموعة النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- الأهلي

2- سيراميكا كليوباترا

3- فاركو

4- طلائع الجيش

5- غزل المحلة

6- إنبي

7- المقاولون العرب