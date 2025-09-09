مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

1 0
19:00

الكاميرون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر موسم 2026/2025

08:51 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي
كتب - محمد عبد السلام:

تنطلق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026/2025، يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر المقبل، بمشاركة 21 فريقًا، موزعين على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 فرق.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى، بعدما كان قد ودع البطولة في الموسم الماضي من دور المجموعات، حيث حل في المركز الأخير دون حصد أي نقاط.

ومع الذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا توج بلقب البطولة في النسخة الماضية، بعد فوزه على فريق البنك الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية.

مجموعة النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- الأهلي

2- سيراميكا كليوباترا

3- فاركو

4- طلائع الجيش

5- غزل المحلة

6- إنبي

7- المقاولون العرب

النادي الأهلي
