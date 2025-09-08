كتب - يوسف محمد:

علق محمد عمر نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري السابق، على أهمية مباراة الفراعنة غدا أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، مشيرا أن المنتخب المصري يمتلك أكثر من فرصة للتأهل إلى المونديال.

وقال عمر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة المنتخب أمام بوركينا مهمة للغاية لن تكون سهلة، لكن المنتخب الوطني أيضًا يمتلك أكثر من فرصة لحسم التأهل إلى المونديال، خاصة في ظل تبقي مباراتين للمنتخب بخلاف مباراة بوركينا".

وأضاف: "إذا لم يتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بوركينا فاسو، لن يكون أمر الصعود إلى المونديال انتهى، خاصة في ظل فارق النقاط المريح للمنتخب الوطني في مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، مما يعني أن المنتخب هو صاحب الفرص الأكبر في كل شيء".

وتابع: "من الناحية الفنية المنتخب الوطني يتفوق بشكل كبير على نظيره البوركيني من الناحية الفردية والجماعية، وأهمية المباراة تتمثل في التوقيت الذي تقام به المباراة، خاصة وأن الفراعنة سيضمنون التأهل إلى المونديال رسميا حال تحقيق الفوز في مباراة الغد".

وأكمل: "أعتقد أن أهمية المباراة ستخفض من المستوى الفني للقاء بعض الشيء ولن يكون هناك الجانب الفني مرتفع بشكل كبير، خاصة وأنه من المتوقع أن الجانب التكتيكي والخططي سيغلب على اللقاء".

واختتم عمر تصريحاته: "المنتخب الوطني سيلعب على التفاصيل الصغيرة وأخطاء مدافعي بوركينا، مع امتلاك المنتخب الوطني خط هجومي قوي جدا، خبرة لاعبي المنتخب سيكون لها عامل الحسم في الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الغد".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب بوركينا فاسو غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "4 أغسطس" بواجادودو عاصمة بوركينا فاسو.

أقرأ أيضًا:

المغرب يفوز على زامبيا في تصفيات كأس العالم



"بهدف نجم الأهلي".. منتخب تونس يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026



