مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

جميع المباريات

إعلان

لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا..ما القصة؟

02:33 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم الأجواء الاحتفالية التي عاشها المنتخب الإسباني عقب فوزه الكاسح على تركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلا أن واقعة غير متوقعة خطفت الأضواء من فرحة الانتصار الكبير.

وكان "الماتادور" قد واصل انطلاقته القوية في التصفيات، بعدما حقق انتصارًا عريضًا بسداسية نظيفة على حساب المنتخب التركي، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليضيفه إلى فوزه السابق في الجولة الأولى على بلغاريا بثلاثية دون رد، في بداية مثالية لمسيرته نحو المونديال.

غير أن فرحة المنتخب الإسباني لم تكتمل، بعدما رصدت كاميرات برنامج "Beyaz Futbol" التركي لقطات مثيرة للجدل للجناح الشاب لامين يامال داخل حافلة الفريق، حيث بدا منزعجًا أثناء تفتيش حقيبته، قبل أن يُظهر ردود أفعال غاضبة أثارت تساؤلات عديدة بين المتابعين.

ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، فإن سبب الواقعة يعود إلى فقدان لامين يامال جواز سفره عقب المباراة، ما أحدث ارتباكًا داخل بعثة المنتخب الإسباني بسبب المخاوف المتعلقة بترتيبات عودة اللاعب إلى مدريد رفقة زملائه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركيا المنتخب الإسباني كأس العالم 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة