لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا..ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم الأجواء الاحتفالية التي عاشها المنتخب الإسباني عقب فوزه الكاسح على تركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلا أن واقعة غير متوقعة خطفت الأضواء من فرحة الانتصار الكبير.

وكان "الماتادور" قد واصل انطلاقته القوية في التصفيات، بعدما حقق انتصارًا عريضًا بسداسية نظيفة على حساب المنتخب التركي، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليضيفه إلى فوزه السابق في الجولة الأولى على بلغاريا بثلاثية دون رد، في بداية مثالية لمسيرته نحو المونديال.

غير أن فرحة المنتخب الإسباني لم تكتمل، بعدما رصدت كاميرات برنامج "Beyaz Futbol" التركي لقطات مثيرة للجدل للجناح الشاب لامين يامال داخل حافلة الفريق، حيث بدا منزعجًا أثناء تفتيش حقيبته، قبل أن يُظهر ردود أفعال غاضبة أثارت تساؤلات عديدة بين المتابعين.

ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، فإن سبب الواقعة يعود إلى فقدان لامين يامال جواز سفره عقب المباراة، ما أحدث ارتباكًا داخل بعثة المنتخب الإسباني بسبب المخاوف المتعلقة بترتيبات عودة اللاعب إلى مدريد رفقة زملائه.