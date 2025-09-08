أحمد حسن يعلق على اقتراب منتخب مصر من التأهل لكأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

هنأ أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني المشارك في البطولة العربية بقطر، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بعد اقتراب تأهله لكأس العالم 2026.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "مبروك لمنتخبنا الوطني الأول والجهاز الفني للمنتخب، على اقتراب التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما أصبحنا على بعد خطوة وحيدة من الصعود إلى المونديال".

وأضاف: "جميعنا خلف المنتخب الوطني في مباراة بوركينا فاسو المقبلة، لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك".

واختتم حسن تصريحاته: "أتمنى أن يكون ملعب بوركينا فاسو فأل حسن على حسام حسن ومنتخب مصر للفوز والصعود إلى المونديال، مثلما كان فأل حسن علينا في 1998 والتتويج بلقب أمم أفريقيا".

ويذكر أن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي سيجمع بينهما غدا لضمان الصعود رسميا إلى كأس العالم 2026.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب إثيوبيا في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي

شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب

