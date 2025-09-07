وزير الرياضة يدعم لاعبي منتخب مصر في المطار قبل السفر إلى بوركينا فاسو

كتب - يوسف محمد:

حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على دعمك لاعبي منتخب مصر الأول قبل السفر إلى بوركينا فاسو، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مطار القاهرة، لدعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني، قبل المباراة الهامة أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاصلة في مشوار الفراعنة في التصفيات، حيث في حال تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على حساب بوركينا، سيضمن الصعود رسميا إلى كأس العالم 2026.

ويذكر أن المنتخب الوطني، كان قد نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إثيوبيا في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي" يوم الجمعة الماضي.

