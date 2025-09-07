مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

01:48 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    منتخب مصر (1)
    منتخب مصر (4)
    منتخب مصر (5)
    منتخب مصر (6)
    منتخب مصر (2)
كتب ـ محمد الميموني:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الـ8 من تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد" 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

وتنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ترتيب منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 19 نقطة بعد الفوز على المنتخب الإثيوبي بفارق 5 نقاط عن نظيره البوركيني صاحب المركز الثاني.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

ويذكر أن منتخب مصر فاز على منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 7 من تصفيات كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026 موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو
