موعد مباراة ليتوانيا وهولندا والقناة الناقلة



يحل منتخب هولندا ضيفًا على نظيره ليتوانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة ليتوانيا وهولندا

ويستضيف منتخب ليتوانيا نظيره منتخب هولندا عند السابعة من مساء اليوم الأحد.

القناة الناقلة لمباراة ليتوانيا وهولندا

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD2 مباراة ليتوانيا وهولندا.

ترتيب ليتوانيا وهولندا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

ويتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب ليتوانيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

