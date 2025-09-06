"حيوان جريح".. لاعب مانشستر سيتي يتحدث لمصراوي عن الوضع الحالي للفريق



كتب ـ نهى خورشيد:

أكد النجم الإنجليزي توني جرانت، لاعب مانشستر سيتي الأسبق، أن فريقه يمر بمرحلة صعبة في الفترة الحالية، لكنه شدد على ثقته بقدرة السماوي على العودة القوية قريباً.

وقال جرانت في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "مانشستر سيتي يبدو الآن مثل الحيوان الجريح، الفرق لم تعد تخشاه كما في السابق وأصبحت ترى مشاكله، لكنني واثق أنه سينهض مجدداً قريباً".

وأضاف عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا: "على مدار السنوات كان بيب جوارديولا مدرباً ملهمًا، هيمن على الدوريات ولا يزال لديه المزيد ليقدمه".

وكان توني جرانت انضم إلى مانشستر سيتي في عام 1999، في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف جنيه إسترليني، ليبدأ مشواره مع السماوي بمشاركته في الفوز على وست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد.

ورغم تقديمه أداء جيداً في وسط الملعب، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك خلال فترة تواجده مع السيتي لتتم إعارته في ديسمبر 2000 إلى وست بروميتش ألبيون.

