مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

"حيوان جريح".. لاعب مانشستر سيتي يتحدث لمصراوي عن الوضع الحالي للفريق

08:59 م السبت 06 سبتمبر 2025

08:54 م السبت 06 سبتمبر 2025
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
    لاعبي مانشستر سيتي
    مانشستر سيتي ويوفنتوس
    مانشستر سيتي ضد يوفنتوس
كتب ـ نهى خورشيد:

أكد النجم الإنجليزي توني جرانت، لاعب مانشستر سيتي الأسبق، أن فريقه يمر بمرحلة صعبة في الفترة الحالية، لكنه شدد على ثقته بقدرة السماوي على العودة القوية قريباً.

وقال جرانت في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "مانشستر سيتي يبدو الآن مثل الحيوان الجريح، الفرق لم تعد تخشاه كما في السابق وأصبحت ترى مشاكله، لكنني واثق أنه سينهض مجدداً قريباً".

وأضاف عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا: "على مدار السنوات كان بيب جوارديولا مدرباً ملهمًا، هيمن على الدوريات ولا يزال لديه المزيد ليقدمه".

وكان توني جرانت انضم إلى مانشستر سيتي في عام 1999، في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف جنيه إسترليني، ليبدأ مشواره مع السماوي بمشاركته في الفوز على وست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد.

ورغم تقديمه أداء جيداً في وسط الملعب، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك خلال فترة تواجده مع السيتي لتتم إعارته في ديسمبر 2000 إلى وست بروميتش ألبيون.

توني جرانت مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
