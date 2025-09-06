مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس الودية والقناة الناقلة

10:44 ص السبت 06 سبتمبر 2025
    منتخب مصر (1)
    منتخب مصر (4)
    منتخب مصر (5)
    منتخب مصر (6)
    منتخب مصر (8)
    منتخب مصر (9)
    منتخب مصر (3)
    منتخب مصر (2)
كتب ـ محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر الثاني نظيره منتخب تونس، اليوم السبت 6 سبتمبر، ضمن منافسات بطولة كأس العرب للمحليين لموسم 2025.

موعد مباراة مصر وتونس

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد " هيئة قناة السويس".

وتنقل مباراة مصر وتونس الودية عبر قناة أون تايم سبورت 1.

يذكر أن منتخبي مصر وتونس يلتقيان، في مباراتين وديتين ضمن المعسكر ذاته، إذتقام المواجهة الأولى اليوم السبت 6 سبتمبر، بينما تقام المباراة الثانية يوم الاثنين 9 سبتمبر.

منتخب مصر منتخب تونس بطولة كأس العرب للمحليين موعد مباراة مصر وتونس
