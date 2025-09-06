لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، لمواجهة بوركينا فاسو، بحثا عن انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو، في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

التقى منتخب مصر وبوركينا فاسو، في 7 مباريات سابقة، حقق الفراعنة الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين، فيما لم يخسر أي لقاء.

ويتصدر حسام حسن مدرب الفراعنة الحالي، قائمة هدافي مباريات مصر وبوركينا فاسو، برصيد 3 هداف، ويليه الثنائي عبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه بهدفين.