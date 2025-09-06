مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

08:38 ص السبت 06 سبتمبر 2025
    محافظ الإسماعيلية يشهد مران منتخب مصر
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    منتخب مصر
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، لمواجهة بوركينا فاسو، بحثا عن انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو، في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

التقى منتخب مصر وبوركينا فاسو، في 7 مباريات سابقة، حقق الفراعنة الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين، فيما لم يخسر أي لقاء.

ويتصدر حسام حسن مدرب الفراعنة الحالي، قائمة هدافي مباريات مصر وبوركينا فاسو، برصيد 3 هداف، ويليه الثنائي عبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه بهدفين.

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو كأس العالم تصفيات كأس العالم
