نجم آرسنال يحتفل بذكرى المولد النبوي

كتب - نهى خورشيد

قدّم الفرنسي ويليام ساليبا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، رسالة تهنئة إلى المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب ساليبا أمس الخميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، أتقدم إليكم ولعائلتكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات، أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والبركات".

وفي سياق آخر، تلقى أرسنال خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط أمام ليفربول بنتيجة 1-0 في المواجهة الماضية التي أقيمت على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وكان أرسنال استهل مشواره في البطولة بانتصار مهم خارج أرضه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ملعب أولد ترافورد، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على ليدز يونايتد بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثانية.