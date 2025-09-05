مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

1 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

نجم آرسنال يحتفل بذكرى المولد النبوي

08:22 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

قدّم الفرنسي ويليام ساليبا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، رسالة تهنئة إلى المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب ساليبا أمس الخميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، أتقدم إليكم ولعائلتكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات، أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والبركات".

تهنئمة نجم أرسنال بالمولد النبوي

وفي سياق آخر، تلقى أرسنال خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط أمام ليفربول بنتيجة 1-0 في المواجهة الماضية التي أقيمت على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وكان أرسنال استهل مشواره في البطولة بانتصار مهم خارج أرضه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ملعب أولد ترافورد، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على ليدز يونايتد بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثانية.

