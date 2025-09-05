مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 4
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 1
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

مجموعة مصر.. جيبوتي 0 - 4 بوركينا فاسو

07:13 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

منتخب بوركينا فاسو

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخبي جيبوتي وبوركينا فاسو عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو قبل المباراة المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف منتخب مصر المتصدر، فيما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس برصيد نقطتين.

ملخص مباراة جيبوتي وبوركينا فاسو:

وشهدت الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول طرد لاعب منتخب جيبوتي يابي سياد إسمان.

وتقدم بوركينا فاسو بهدف بعد مرور 16 دقيقة عن طريق اللاعب سيرياك كالو بي إيري.

وأضاف خوسيه تيندريبيوغو الهدف الثاني بالدقيقة 25.

وعزز إدموند فيصل تابسوبا تقدم بفريقه بتسجيل الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 36 و 43.

منتخب بوركينا فاسو منتخب جيبوتي بوركينا فاسو ضد جيبوتي منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026
