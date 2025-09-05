متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخبي جيبوتي وبوركينا فاسو عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو قبل المباراة المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف منتخب مصر المتصدر، فيما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس برصيد نقطتين.

ملخص مباراة جيبوتي وبوركينا فاسو:

وشهدت الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول طرد لاعب منتخب جيبوتي يابي سياد إسمان.

وتقدم بوركينا فاسو بهدف بعد مرور 16 دقيقة عن طريق اللاعب سيرياك كالو بي إيري.

وأضاف خوسيه تيندريبيوغو الهدف الثاني بالدقيقة 25.

وعزز إدموند فيصل تابسوبا تقدم بفريقه بتسجيل الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 36 و 43.