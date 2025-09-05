16 دولة بينهم عربي.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

كتب - محمد القرش:

أشهر تفصلنا عن انطلاق منافسات البطولة الأقوى في تاريخ كرة القدم، حيث يبدأ كأس العالم 2026 يوم 11 من شهر يونيو المقبل.

وستُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث يشارك 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

وضمن 16 منتخبا التأهل لكأس العالم 2026، بينهم 3 دول مستضيفة (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك).

منتخبات تأهلت لكأس العالم 2026

دول مستضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك.

أمريكا اللاتينية: الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - باراجواي - الأوروجواي - الإكوادور.

قارة آسيا: الأردن - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أستراليا - أوزبكستان.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

توزيع مقاعد كأس العالم

قارة أوروبا: 16 مقعدا

قارة أفريقيا: 9 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة آسيا: 8 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد بينهم 3 مستضيفون

أوقيانوسيا: مقعد واحد + مقعد من خلال ملحق