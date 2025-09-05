سواريز يعتذر عن واقعة البصق على عضو جهاز فريق سياتل (فيديو)

كتب - محمد القرش:

اعتذر لويس سواريز لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي على واقعة البصق على عضو الجهاز الفني لفريق سياتل ساوندرز.

وكتب سواريز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أولاً، أود أن أهنئ سياتل ساوندرز على فوزهم بكأس الدوري".

وأضاف: "لكن قبل كل شيء، أود أن أعتذر عن تصرفي بعد المباراة.، كانت لحظة متوترة ومحبطة للغاية، وبعد المباراة مباشرةً، حدثت أمورٌ ما كان ينبغي أن تحدث، لكن هذا لا يبرر ردة فعلي".

وأكد: "لقد أخطأت، وأنا أندم عليها بشدة، هذه ليست الصورة التي أريد أن أرسمها، لا لعائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، ولا لناديي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".

واختتم: "أشعر بالأسف لما حدث، ولم أرغب في تفويت فرصة الاعتراف بذلك والاعتذار لكل من شعر بالأسف تجاه ما فعلته، نعلم أن الموسم لا يزال طويلاً، وسنعمل معًا لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي وجميع جماهيره، تحياتي الحارة للجميع".

وكان انتشر مقطع فيديو لسواريز أثار جدلا واسعا، حيث سهر المهاجم وهو يعتدي على أحد أعضاء طاقم فريق سياتل ساوندرز ويبصق عليه في مشهد مؤسف.