سرب من النحل.. توقف مباراة كرة قدم لسبب غريب

كتبت-هند عواد:

توقفت مباراة كرة قدم في تنزانيا، بسبب سرب من النحل تسبب في فوضى عارمة و أجبر اللاعبين على الاستلقاء على الأرض.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، لجأ اللاعبون والحكام وأطفال الكرة وحتى المصورون إلى الاحتماء على الأرض في مشاهد فوضوية.

في الدقيقة 78 من مباراة نادي سيتي إف سي أبوجا ونادي جيه كي يو إف سي في باباتي بتنزانيا في بطولة ما قبل الموسمـ توقفت المباراة لسبب غريب.

وظهرت فجأة مجموعة من النحل وبدأت تطير حول الملعب، لذا اتخذت مجموعتا اللاعبين إجراء مراوغًا، بالسقوط على بطونهم والاستلقاء للاحتماء.

كما فعل مساعد الحكم وأحد الأشخاص المسؤولين عن تشغيل كاميرا البث التلفزيوني نفس الشيء، حتى البدلاء اختبأوا تحت مقاعد البدلاء، لكن المتفرجين في الحشد ظلوا في مقاعدهم دون تحرك.اقرأ أيضًا:

مجانا.. تردد قناة "أون سبورت 1" الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

مفاجأة في الدفاع.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا

لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي