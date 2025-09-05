مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

سرب من النحل.. توقف مباراة كرة قدم لسبب غريب

12:51 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    استلقاء حكم مباراة على الأرض بسبب اقتحام سرب من النحل الملعب
  • عرض 7 صورة
    توقف مباراة في تنزانيا واستلقاء اللاعبين على الأرض بسبب سرب نحل
  • عرض 7 صورة
    استلقاء حامل الكرات على الأرض ب
  • عرض 7 صورة
    سرب من النحل يقتحم ملعب مباراة في تنزانيا
  • عرض 7 صورة
    توقف مباراة في تنزانيا واستلقاء اللاعبين على الأرض بسبب سرب نحل1
  • عرض 7 صورة
    توقف مباراة في تنزانيا واستلقاء اللاعبين على الأرض بسبب سرب نحل2
background

كتبت-هند عواد:

توقفت مباراة كرة قدم في تنزانيا، بسبب سرب من النحل تسبب في فوضى عارمة و أجبر اللاعبين على الاستلقاء على الأرض.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، لجأ اللاعبون والحكام وأطفال الكرة وحتى المصورون إلى الاحتماء على الأرض في مشاهد فوضوية.

في الدقيقة 78 من مباراة نادي سيتي إف سي أبوجا ونادي جيه كي يو إف سي في باباتي بتنزانيا في بطولة ما قبل الموسمـ توقفت المباراة لسبب غريب.

وظهرت فجأة مجموعة من النحل وبدأت تطير حول الملعب، لذا اتخذت مجموعتا اللاعبين إجراء مراوغًا، بالسقوط على بطونهم والاستلقاء للاحتماء.

كما فعل مساعد الحكم وأحد الأشخاص المسؤولين عن تشغيل كاميرا البث التلفزيوني نفس الشيء، حتى البدلاء اختبأوا تحت مقاعد البدلاء، لكن المتفرجين في الحشد ظلوا في مقاعدهم دون تحرك.اقرأ أيضًا:

نحل يقتحم مباراة كرة قدم توقف مباراة لسبب غريب تنزانيا
