"نحبك".. أنتونيلا توجه رسالة مؤثرة إلى ميسي بعد اقتراب اعتزاله

حرصت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين وكرة القدم، على توجيه رسالة مؤثرة إلى لاعب إنتر ميامي عقب اقتراب اعتزاله.

ونشرت الأرجنتينية صور لميسي رفقة أولاده داخل الملعب، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلقت: "فخورون بك، بكل خطوة تخطوها، وبكل ما بنيته بحب وجهد".

واختتمت أنتونيلا: "كم نحن محظوظون بوجودنا معك في هذا الطريق!، نحبك".

وكان ميسي تحدث عن اعتزاله كرة القدم، قائلا: "لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخر، الأمر الأكثر منطقية أنه لن يحدث، لكن لم أحسم قراري حول المشاركة من عدمها حتى الآن، مازال أمامي 9 أشهر".

وأضاف: مرت سنوات طويلة، واستمتعنا مباراة تلو الأخرى".

واختتم: "أنا سعيد للغاية أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة هو ما حلمت به دائمًا، لقد عشت تجارب كثيرة على هذا الملعب، من دواعي سروري دائمًا اللعب في الأرجنتين مع جماهيرنا".