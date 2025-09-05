مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

"نحبك".. أنتونيلا توجه رسالة مؤثرة إلى ميسي بعد اقتراب اعتزاله

11:24 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ميسي رفقة أنتونيلا (1)
  • عرض 10 صورة
    أنتونيلا مع ميسي (1)
  • عرض 10 صورة
    أنتونيلا وميسي وأبنائهم (1)
  • عرض 10 صورة
    أنتونيلا زوجة ميسي ونجلها تياجو
  • عرض 10 صورة
    ميسي وزوجته أنتونيلا (1)
  • عرض 10 صورة
    ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو (4)
  • عرض 10 صورة
    ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو (3)
  • عرض 10 صورة
    ميسي وزوجته انتونيلا
  • عرض 10 صورة
    ميسي وزوجته انتونيلا روكوتزو قبيل حفل توزيع جوائز فيفا في زيوريخ في 12 كانون الثاني/يناير 2015
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حرصت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين وكرة القدم، على توجيه رسالة مؤثرة إلى لاعب إنتر ميامي عقب اقتراب اعتزاله.

ونشرت الأرجنتينية صور لميسي رفقة أولاده داخل الملعب، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلقت: "فخورون بك، بكل خطوة تخطوها، وبكل ما بنيته بحب وجهد".

واختتمت أنتونيلا: "كم نحن محظوظون بوجودنا معك في هذا الطريق!، نحبك".

وكان ميسي تحدث عن اعتزاله كرة القدم، قائلا: "لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخر، الأمر الأكثر منطقية أنه لن يحدث، لكن لم أحسم قراري حول المشاركة من عدمها حتى الآن، مازال أمامي 9 أشهر".

وأضاف: مرت سنوات طويلة، واستمتعنا مباراة تلو الأخرى".

واختتم: "أنا سعيد للغاية أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة هو ما حلمت به دائمًا، لقد عشت تجارب كثيرة على هذا الملعب، من دواعي سروري دائمًا اللعب في الأرجنتين مع جماهيرنا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أنتونيلا ميسي ميسي وزوجته زوجة ميسي اعتزال ميسي ليونيل ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة