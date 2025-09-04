15 صورة من مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا

كتب - نهى خورشيد

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة استعداداً لمواجهة إثيوبيا غدا الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

على أن يخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

واشتمل المران الختامي للفراعنة على احماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

وشهد المران حضور وزير الثقافة أحمد فؤاد على، والذي استقبله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة و محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.

موعد مباراة المنتخب والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، , وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت 1.