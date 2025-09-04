مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

- -
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
03:30

تشيلي

جميع المباريات

15 صورة من مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا

11:53 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
كتب - نهى خورشيد

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة استعداداً لمواجهة إثيوبيا غدا الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

على أن يخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

واشتمل المران الختامي للفراعنة على احماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

وشهد المران حضور وزير الثقافة أحمد فؤاد على، والذي استقبله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة و محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.

موعد مباراة المنتخب والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، , وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت 1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

