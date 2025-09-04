كتب - نهى خورشيد

تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن أفكار حسام حسن المدير الفني للفراعنة بشأن تشكيل مواجهة إثيوبيا غداً، إلى جانب الغيابات المؤثرة في القائمة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"طبعاً التشكيل محدش يقدر يغير فيه، يعني حسام عنده التشكيل وكلنا عارفينه، ومش محتاج يكون في عناصر جديدة، أعتقد طبعاً إن الشناوي هيبقى موجود، وفي عناصر هو مؤمن بيها سواء أداؤها كويس أو وحش، وده من حقه".

وأضاف:"فهو من حقه يعتمد على اللاعبين اللي يقدروا ينفذوا فكره، ممكن يكون هاني، يعني باختصار هي نفس التشكيلة اللي شوفتها قبل كده، ومش هتلاقي تغيير كبير".

وتابع حديثه قائلاً: "حسام من نوعية المدربين اللي بيؤمنوا بحاجة وبيثبتوا عليها، وبينفذوا اللي في دماغهم، ومش من النوع اللي بيفاجئك بتغيير طريقة لعب أو تغيير لاعيبة، عشان كده أنا شايف إن مفيش مفاجآت هتكون، وزي ما قلت، اللاعب المفاجأة الحقيقي هو الفريق نفسه، الفريق ككل لما يلعب بروح جماعية".

وعن الغيابات،: "اللاعب اللي غيابه ممكن يأثر على المنتخب هو طبعاً محمد صلاح حتى لو هو مش في أفضل مستوياته، وجوده بيشكل ضغط دفاعي كبير على الفريق المنافس، وغيابه - لا قدر الله - هيأثر طبعاً".

وواصل:" كمان لاعب زي محمد عبد المنعم مش واضح موقفه دلوقتي، وأحمد حجازي اللي مش موجود في الاختيارات، دول لما تيجي المباريات الكبيرة هتعرف قد إيه كانوا مؤثرين، لأنهم كانوا بيخلوا المنتخب أقوى دفاعيًا بكتير".

وأشار:"لكن في المرحلة دي، وبالنسبة للماتشين الجايين بالذات، مفيش غياب مؤثر بالشكل الكبير، وعلى الورق إن شاء الله المنتخب يكسب ويوصل كأس العالم، ودي مش هتبقى أصعب نسخة من كأس العالم، لأن تقريبًا نص أو تسع فرق من إفريقيا هيتأهلوا".

وأكمل عبدالفتاح:"حتى هنا في المنطقة اللي أنا فيها، اللي هي أمريكا، كانوا بيتأهلوا 3 فرق، دلوقتي بقوا 6 ونص، فبالتالي عدد الفرق كبير، وهنشوف لكن للأسف من وجهة نظري كأس العالم الجاي في أدواره التمهيدية هيبقى ضعيف ومش قوي، ولما يبدأ دور الـ16 هيبدأ المستوى الحقيقي".

وأتم حديثه:"توقعي ورؤيتي للبطولة إنها هتكون أقرب للجانب المادي منها للمستوى الفني، فما أعتقدش إن هيبقي في مشاكل كبيرة".