وصية بـ6 مليارات.. قرار غريب من رجل أعمال برازيلي تجاه نيمار

كتبت-هند عواد:

اتخذ رجل أعمال برازيلي من ولاية ريو جراندي دو سول، قرارا غريبا بشأن نجم برشلونة السابق وسانتوس الحالي، نيمار دا سيلفا.

ووفقا لموقع "gauchazh"، قرر رجل أعمال برازيلي يبلغ من العمر 31 عاما، منح ثروته التي تقدر بنحو 6 مليارات ريال برازيلي، إلى نيمار.

وأضاف الموقع، أن هذا الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته، وثق وصيته في مكتب العدل، خلال شهر يونيو الماضي، بينما تعود فكرة منح ثروته لنيمار إلى عام 2023.

وقال هذا الراجل: "أحب نيمار وأشعر أن قصته تشبه قصتي. أعجبت بعلاقته بوالده، فهي تذكرني بعلاقتي بوالدي الراحل".

