مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

وصية بـ6 مليارات.. قرار غريب من رجل أعمال برازيلي تجاه نيمار

12:44 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نيمار
  • عرض 11 صورة
    نيمار
  • عرض 11 صورة
    نيمار
  • عرض 11 صورة
    نيمار
  • عرض 11 صورة
    نيمار
  • عرض 11 صورة
    نيمار 2 (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    نيمار نجم سانتوس (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    النجم البرازيلي نيمار (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
  • عرض 11 صورة
    نيمار دا سيلفا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

اتخذ رجل أعمال برازيلي من ولاية ريو جراندي دو سول، قرارا غريبا بشأن نجم برشلونة السابق وسانتوس الحالي، نيمار دا سيلفا.

ووفقا لموقع "gauchazh"، قرر رجل أعمال برازيلي يبلغ من العمر 31 عاما، منح ثروته التي تقدر بنحو 6 مليارات ريال برازيلي، إلى نيمار.

وأضاف الموقع، أن هذا الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته، وثق وصيته في مكتب العدل، خلال شهر يونيو الماضي، بينما تعود فكرة منح ثروته لنيمار إلى عام 2023.

وصية من رجل أعمال برازيلي لنيمار

وقال هذا الراجل: "أحب نيمار وأشعر أن قصته تشبه قصتي. أعجبت بعلاقته بوالده، فهي تذكرني بعلاقتي بوالدي الراحل".

اقرأ أيضًا:

"تفاجأت بحذفها".. شوبير يكشف رد ناري من إبراهيم حسن: "قافلين بوقنا"

"قصص متفوتكش".. إمام عاشور في الساحل.. وميدو يعلق على أزمة شوبير والحضري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار رجل أعمال يكتب ثروته لنيمار تصرف غريب من رجل أعمال برازيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح