كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

26 21
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 5
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

مبابي يعتلي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2025/26

كتب : محمد القرش

09:10 م 30/09/2025

مبابي

كتب - محمد القرش:

اعتلى كيليان مبابي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26، متفوقا على فلاهوفيتش وماركوس راشفورد نجم برشلونة.

وسجل مبابي ثلاثية في فوز ريال مدريد 4-0 على نظيره كيرات الكازاخستاني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025/26.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 5 أهداف

2. ماركوس راشفورد (برشلونة) - هدفان

3. ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - هدفان

4. دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) - هدفان

5. يوسوفا مبودجي (سلافيا براج) - هدفان

6. هاري كين (بايرن ميونخ) - هدفان

7. ماركوس تورام (إنتر ميلان) - هدفان

8. فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنغ لشبونة) - هدفان

