مبابي يعتلي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2025/26
كتب : محمد القرش
مبابي
كتب - محمد القرش:
اعتلى كيليان مبابي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26، متفوقا على فلاهوفيتش وماركوس راشفورد نجم برشلونة.
وسجل مبابي ثلاثية في فوز ريال مدريد 4-0 على نظيره كيرات الكازاخستاني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025/26.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 5 أهداف
2. ماركوس راشفورد (برشلونة) - هدفان
3. ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - هدفان
4. دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) - هدفان
5. يوسوفا مبودجي (سلافيا براج) - هدفان
6. هاري كين (بايرن ميونخ) - هدفان
7. ماركوس تورام (إنتر ميلان) - هدفان
8. فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنغ لشبونة) - هدفان
اقرأ أيضًا:
تطور جديد بشأن مطالبات طرد إسرائيل من المسابقات الأوروبية
أزمة محتملة بين "يويفا" و"الفيفا" بسبب طرد إسرائيل من كأس العالم