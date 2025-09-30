مبابي يعتلي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2025/26

كتب - محمد القرش:

اعتلى كيليان مبابي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26، متفوقا على فلاهوفيتش وماركوس راشفورد نجم برشلونة.

وسجل مبابي ثلاثية في فوز ريال مدريد 4-0 على نظيره كيرات الكازاخستاني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025/26.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 5 أهداف

2. ماركوس راشفورد (برشلونة) - هدفان

3. ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - هدفان

4. دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) - هدفان

5. يوسوفا مبودجي (سلافيا براج) - هدفان

6. هاري كين (بايرن ميونخ) - هدفان

7. ماركوس تورام (إنتر ميلان) - هدفان

8. فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنغ لشبونة) - هدفان

