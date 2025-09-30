مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

26 21
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 5
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

ألعاب نارية وتسلل للفندق.. كيف أحدث جماهير جالطة سراي الشغب قبل مواجهة ليفربول؟

كتبت - هند عواد:

08:56 م 30/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جماهير جالطة سراي قبل من أمام فندق إقامة ليفربول
  • عرض 4 صورة
    جماهير جالطة سراي قبل من أمام فندق إقامة ليفربول
  • عرض 4 صورة
    جماهير جالطة سراي قبل من أمام فندق إقامة ليفربول

أشعل مشجعو جالطة سراي التركي الألعاب النارية خارج فندق فريق ليفربول في الساعة الثالثة صباحًا اليوم الثلاثاء، قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على جالطة سراي، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نجوم ليفربول تلقوا صدمة قاسية بعد أن أشعل مشجعو جالطة سراي الألعاب النارية خارج فندق الفريق في منتصف الليل، كما أنهم تسللوا إلى المبنى.

وسيكون الثنائي السابق لمانشستر سيتي إلكاي جوندوجان وليروي ساني من بين النجوم المشاركين، كذلك مهاجم نابولي السابق فيكتور أوسيمين وقائد إنتر ميلان السابق ماورو إيكاردي.

أما ليفربول، فسيفتقد جهود مدافعه جيوفاني ليوني بعد إصابته في الرباط الصليبي، والتي أنهت موسمه.

جالطة سراي تركيا ليفربول دوري أبطال أوروبا

