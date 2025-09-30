نجيل صناعي وعلى اسم أسطورة.. معلومات عن ملعب مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

أشعل مشجعو جالطة سراي التركي الألعاب النارية خارج فندق فريق ليفربول في الساعة الثالثة صباحًا اليوم الثلاثاء، قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على جالطة سراي، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نجوم ليفربول تلقوا صدمة قاسية بعد أن أشعل مشجعو جالطة سراي الألعاب النارية خارج فندق الفريق في منتصف الليل، كما أنهم تسللوا إلى المبنى.

وسيكون الثنائي السابق لمانشستر سيتي إلكاي جوندوجان وليروي ساني من بين النجوم المشاركين، كذلك مهاجم نابولي السابق فيكتور أوسيمين وقائد إنتر ميلان السابق ماورو إيكاردي.

أما ليفربول، فسيفتقد جهود مدافعه جيوفاني ليوني بعد إصابته في الرباط الصليبي، والتي أنهت موسمه.

