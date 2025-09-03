"إحداهما تكبره بـ13 عامًا".. كم فتاة ارتبط بها لامين يامال؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الإسباني لامين يامال، نجم فريق برشلونة، حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد إثارته للجدل خارج الملعب ودخوله في العديد من العلاقات العاطفية أكثر من مرة.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز القصص العاطفية التي إرتبطت بالنجم لامين يامال كالتالي:

1. أليكس باديا – بداية شهرة وعلاقة مثيرة للجدل

انطلقت أولى قصصه العاطفية العلنية مع المؤثرة الشهيرة على "تيك توك" أليكس باديا وتحولت العلاقة سريعًا إلى حديث الجماهير خلال "يورو 2024"، حيث بدا الثنائي وكأنهما يعيشان قصة حب علنية.

إلا أن الأمور سرعان ما انهارت بعد تسريب فيديو يُزعم فيه خيانة باديا، وهو ما نفته تمامًا، لكن العلاقة لم تصمد أمام الضغوط، لينفصل الثنائي رسميًا.

2. آنا جيجنوسو – علاقة قصيرة وسط الشائعات

بعد وقت قصير، لاحقته شائعات جديدة بخصوص ارتباطه بالعارضة الإيطالية آنا جيجنوسو، خاصة بعد ظهورهما معًا في عدة مناسبات، منها جولة تسوق، وحضورها لإحدى مبارياته لكن هذه العلاقة لم تستمر طويلًا، وبقيت في إطار التكهنات الإعلامية.

3. فاتي فاسكيز – فارق العمر يثير الجدل

خلال صيف 2025، تصدرت صوره مع المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز، التي تكبره بـ13 عامًا، عناوين الصحف بعد رصدهما معًا في عطلة خاصة بإيطاليا، هذه العلاقة أثارت الكثير من الجدل بسبب الفارق العمري الكبير بينهما.

4. كلوديا بافيل – اتهامات بالتحرش والنفي القاطع

في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، خرجت المؤثرة كلوديا بافيل (29 عامًا) لتتهم يامال بمحاولة ملاحقتها والتواصل معها مرارًا رغم فارق السن، بل وادعت أنه قام بتهديدها بعد رفضها مقابلته.

اللاعب سارع لنفي هذه الادعاءات، واعتبرها مجرد محاولة للفت الأنظار على حساب شهرته.

5. كلوديا كالفو – تصريح مفاجئ يضيف للجدل

لم تهدأ الأمور كثيرًا، حيث فجّرت عارضة الأزياء وملكة جمال المراهقات السابقة، كلوديا كالفو، مفاجأة بتصريحاتها حول تلقيها دعوة لحضور حفل عيد ميلاد يامال مقابل أجر مادي كبير.

6. نيكي نيكول – أحدث ارتباط رسمي

أما أحدث قصة في حياة يامال العاطفية، فكانت ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، بعد تعارفهما عقب احتفاله بعيد ميلاده الـ18.