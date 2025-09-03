كتب- محمد عبدالهادي:

في واقعة أثارت الجدل في الوسط الرياضي بالفترة الأخيرة، قررت النرويجية ريكي أرمين فسخ خطوبتها من مهاجم منتخب نيجيريا ونادي باير ليفركوزن، فيكتور بونيفاس، وإلغاء حفل زفافهما.

وجاء هذا القرار قبل حفل الزفاف الذي كان مقرراً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعدما اكتشفت أن جميع ممتلكاته بما في ذلك المنازل والسيارات والحسابات البنكية مسجلة باسم والدته، وليست باسمه الشخصي.

ريكي، التي ارتبطت بالنجم النيجيري على مدار أربع سنوات، عبّرت عن صدمتها مما وصفته بـ"الخيبة والخيانة"، مؤكدة أنها لم تكن على علم بتفاصيل حياته المالية، وأن غياب الشفافية كان سبباً رئيسياً في اتخاذ قرارها الصعب.

من جانبه، اعتبر بونيفاس ما حدث "ضربة موجعة" في لحظة كان يستعد فيها لبداية فصل جديد من حياته، مشيراً إلى أن قرار الانفصال جاء في وقت كان ينتظر فيه تتويج علاقتهما بالزواج.

جدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأفارقة يلجأون لتسجيل أصولهم باسم الأمهات كإجراء احترازي لحماية ممتلكاتهم، وكان النجم المغربي أشرف حكيمي من أبرز من أثير حولهم هذا النوع من الترتيبات، في وقت سابق، خلال قضية طلاقه الشهيرة.