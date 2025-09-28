مفاجأة جديدة حول مفاوضات الأهلي مع المدرب توماس توماسبيرج

كشفت تقارير صحفية بولندية اليوم الأحد عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج بعدما ارتبط اسمه خلال الساعات الماضية بتولي تدريب الأهلى.

وأوضحت التقارير أن توماس توماسبيرج، الذي ارتبط اسمه مؤخراً بالنادي الأهلي المصري بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، بات قريباً من تولي القيادة الفنية لفريق بوجون شتشيتسين البولندي.

وذكر موقع goal.pl أن توماسبيرج، البالغ من العمر 50 عاماً، وصل بالفعل إلى العاصمة وارسو، وسيحضر مواجهة بوجون ضد ليجيا وارسو من المدرجات، في انتظار الإعلان الرسمي عن تعيينه مدرباً جديداً للفريق، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكانت جماهير الأهلي ربطت اسم المدرب الدنماركي بالفريق خلال الأيام الماضية، بعد إنهاء تعاقده المفاجئ مع نادي ميتيلاند رغم نتائجه الجيدة، إذ قاده للتتويج بالدوري الدنماركي موسم 2023-2024، إضافة إلى فوزه بكأس الدنمارك مع رانديرس.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن توماسبيرج سيصطحب معه اثنين من مساعديه إلى بوجون، بينما سيبقى باقي عناصر الجهاز الفني في مناصبهم، ما يؤكد أن الإدارة البولندية كانت الأسرع في حسم المفاوضات رغم الاهتمام الخارجي بالمدرب.