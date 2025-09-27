أول تعليق من سلوت بعد خسارة ليفربول من كريستال بالاس

كتب - محمد القرش:

تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول، عن الخسارة من كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "شوط أول مخيب للآمال ونهاية مُخيبة للآمال للمباراة، مرة أخرى، يُحسب لكريستال بالاس، فأحدهما كان درع المجتمع، لكنها ليست المرة الأولى التي نخسر فيها أمامهم، مع أن الأولى كانت بركلات الترجيح".

وأضاف: "واجهنا بعضنا البعض أربع مرات منذ وصولي، فاز كلٌّ منا مرة، وفي مرتين انتهت بالتعادل، رغم أنهم فازوا بركلات الترجيح، وهذا يُظهر مدى صعوبة التغلب عليهم، وهذا ما رأيناه اليوم".

وواصل: "استحقوا التقدم بهدفين أو ثلاثة في الشوط الأول؛ خلقوا ثلاث أو أربع فرص جيدة جدًا، وكنا محظوظين بمساعدة أليسون بيكر".

وزاد: "في الشوط الثاني استغرقنا بعض الوقت لتسجيل هدف، وعندما سجلنا، كان الوقت محدودًا للعب، وتلقي هدف آخر من ركلة ثابتة كان مخيبًا للآمال تمامًا كما كان الشوط الأول".

وأوضح: "أردنا إثقال خط الوسط بفلوريان فيرتز في الشوط الأول، ولهذا السبب لم نبدأ بكودي، لكن عندما تكون متأخرًا بنتيجة 1-0 وتحتاج إلى هدف، يُفضّل أن يكون هناك خطر على كلا الجانبين، ولهذا السبب أشركنا كودي".

واختتم: "لاحقًا، واصلنا إشراك لاعبين هجوميين قادرين على تسجيل الأهداف، مع المخاطرة لأننا متأخرون بالفعل بنتيجة 1-0، ومرة ​​أخرى سجلنا".