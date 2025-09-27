نجم ليفربول يحصل على زيادة في راتبه بنسبة 360%.. ما القصة؟

يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على ملعب " سيلهورست بارك".

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستنقل عبر قناة بي إن سبورت HD3.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس

ليفربول يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المباراة برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

