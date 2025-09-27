نجم ليفربول يحصل على زيادة في راتبه بنسبة 360%.. ما القصة؟

"كهربا حاول فض المشاجرة في البداية".. اشتباكات في الدوري الكويتي بحضور

صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

يواجه أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ7 من عمر الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يستضيف نظيره ريال مدريد في تمام الساعة 5:15 مساء اليوم السبت على ملعب " طيران الرياض".

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

وتنقل أتلتيكو مدريد وريال مدريد عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال مدريد

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"وجه جديد تحت السن".. شوبير يكشف عن مفاجئة بقائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي

"كهربا حاول فض المشاجرة في البداية".. اشتباكات في الدوري الكويتي بحضور ثنائي مصري (صور وفيديو)

5 معلومات وصور توضح كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته بعد الـ40