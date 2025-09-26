"نصف ما حصل عليه ديمبيلي".. كم عدد نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية؟

القاهرة ـ مصراوي:

انتهى كلاسيكو الكرة السعودية بفوز النصر بهدفين نظيفين على مستضيفه الاتحاد لينفرد بصدارة المسابقة.

أهداف مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

ساديو ماني وكريستيانو رونالدو قادا فريق النصر للفوز على الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، لمشاهدة الهدفين.. اضغط هنا

النصر رفع رصيده بالفوز إلى النقطة 12 لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الوصيف.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الاتحاد

1) النصر: 12 نقطة

2) الاتحاد: 9 نقاط

3) التعاون: 9 نقاط

4) الهلال: 8 نقاط

5) الأهلي: 8 نقاط

6) القادسية: 7 نقاط

7) الاتفاق: 7 نقاط

8) الخليج: 6 نقاط

9) نيوم: 6 نقاط

10) الخلود: 6 نقاط

11) الفيحاء: 4 نقاط

12) الشباب: 4 نقاط

13) الرياض: 3 نقاط

14) الحزم: 2

15) الفتح: 1

16)ضمك: 1

17) النجمة: 0

18) الأخدود: 0

