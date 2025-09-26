"تبدأ اليوم".. مواعيد مباريات الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

"الأسوأ".. هجوم قوي من مصطفى محمد على مدربه السابق في نانت

وفاة لاعب أرسنال السابق بعد أيام قليلة من إصابته

كتب - يوسف محمد:

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب"، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة القطبين الأهلي والزمالك.

ويستهل الفارس الأبيض مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 اليوم، بمواجهة فريق توباتي البرازيلي، في تمام الساعة 5.45 دقيقة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك ضد توباتي البرازيلي.. الجمعة 25 سبتمبر.. 5.45 دقيقة مساءً.

الزمالك ضد برشلونة.. الأحد 28 سبتمبر.. 5.45 دقيقة مساءً.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، رفقة كلا من: "توباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني".

أقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شرائه نادي في الدوري الإنجليزي

لتحقيق مبدأ التكافؤ.. قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مباريات الأهلي والزمالك