"تبدأ اليوم".. مواعيد مباريات الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

كتب : يوسف محمد سعيد

12:20 ص 26/09/2025
    كرة يد الزمالك
    يد الزمالك وسبورتنج في نهائي سابق لكأس مصر لكرة اليد
    كرة يد الأهلي والزمالك
    كرة يد - الأهلي والزمالك
    كرة يد - الأهلي والزمالك
    يد الزمالك يفوز على الهدى السعودي

كتب - يوسف محمد:

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب"، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة القطبين الأهلي والزمالك.

ويستهل الفارس الأبيض مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 اليوم، بمواجهة فريق توباتي البرازيلي، في تمام الساعة 5.45 دقيقة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك ضد توباتي البرازيلي.. الجمعة 25 سبتمبر.. 5.45 دقيقة مساءً.

الزمالك ضد برشلونة.. الأحد 28 سبتمبر.. 5.45 دقيقة مساءً.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، رفقة كلا من: "توباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني".

يد الزمالك نادي الزمالك كأس العالم للأندية لكرة اليد بطولة العالم لليد السوبر جلوب

