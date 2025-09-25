"الإعتداء على قاصر".. سر التراجع عن اعتقال شخصية بارزة في الدوري الإنجليزي

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الجدل المشتعل بين منتخبي باكستان والهند للكريكيت، من خلال مقطع فيديو أثار الانتقادات حوله.

ونشر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الباكستاني للكريكيت ورئيس المجلس الآسيوي للعبة محسن نقوي، مقطع فيديو ظهر خلاله رونالدو وهو يؤدي حركة "الطائرة المقاتلة"، وذلك عقب احتفالات لاعبي باكستان المثيرة للجدل بالفوز خلال مواجهة الهند في كأس آسيا 2025.

ورغم أن رونالدو لم يكن طرفاً في الأحداث، إلا أن الفيديو اعتُبر من قبل محللين ومتابعين خطوة استفزازية زادت من حدة التوتر.

وكان هاريس روف لاعب باكستان أشعل الشرارة الأولى عندما احتفل أكثر من مرة بحركة "الطائرة المقاتلة" داخل الملعب، موجهاً رسائل استفزازية للجماهير الهندية، كما انضم زميله صهيب زادة فرحان للاحتفالات المثيرة بعد تسجيل نصف قرن من النقاط بحركة تحاكي إطلاق النار.