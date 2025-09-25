مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات والدوريات اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر.
ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة برشلونة أمام ريال أوفيدو في الدوري الإسباني، والهلال أمام الأخدود في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات اليوم الخميس
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا ضد إلتشي - 8:30 مساء - بي إن سبورت 4
ريال أوفييدو ضد برشلونة - 10:30 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخليج ضد التعاون - 6:10 - الثمانية 3
الشباب ضد الخلود - 6:25 - الثمانية 2
الهلال ضد الأخدود - 9:00 مساء - الثمانية 1
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
جنوى ضد إمبولي - 7:30 مساء - منصة شاهد vip
تورينو ضد بيسا - 10:00 مساء - منصة شاهد vip
مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري
المنصورة ضد الداخلية - 4:00 مساء
بترول أسيوط ضد القناة - 4:00 مساء
ابوقير للاسمدة ضد السكة الحديد - 4:00 مساء
بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - 4:00 مساء
راية الرياضي ضد مالية كفر الزيات - 6:30 مساء
المصرية للاتصالات ضد ديروط - 8:30 مساء