"أحدهم تخطى رونالدو وميسي".. قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم

نادراً ما نجد داخل العائلات الملكية، ممارسة أحد أفرادها لكرة القدم أو تمثيله لنادي رياضي بعينه، فأغلبهم يكتفي فقط بمتابعتها وتشجيع بعض الفرق.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 20 معلومة عن فائق بلقيه أغنى لاعب كرة، ونجل شقيق سلطنة بروناي وفقاً لـ "pulsesports"..

1- وُلد فائق بلقيه في 9 مايو 1998، في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

2- هو نجل الأمير جفري بلقيه، شقيق سلطان بروناي الحالي حسن البلقيه.

3- والدته أمريكية الجنسية، وهو يتبع الديانة الإسلامية.

4- يحمل الجنسية المزدوجة، البروناوية والأمريكية.

5- نشأ وتعلم في المملكة المتحدة إذ التحق بمدرسة برادفيلد كوليدج.

6- بدأ مسيرته الكروية منذ الصغر ولعب في أكاديميات كبرى في إنجلترا.

7- في عام 2009، وقع عقداً مع ساوثهامبتون لمدة عام.

8- في 2014، وقّع عقداً مع تشيلسي لمدة عامين بعد أن تدرب مع ريدينج وخضع لتجارب مع أرسنال.

9- شارك مع أرسنال في كأس مدينة الأسد 2013 "كأس العالم تحت 17 عاماً"،وسجل هدفاً أمام منتخب سنغافورة.

10- في 2016، انتقل إلى ليستر سيتي بعقد احترافي مدته 3 سنوات، وتم تجديده لعام إضافي قبل أن يغادر في 2020.

11- لعب مع نادي مارتيمو البرتغالي "الرديف".

12-حالياً يلعب جناحاً مع فريق راتشابوري في الدوري التايلاندي.

13- تقدر ثروته بـ 20 مليار دولار.

14- يمتلك والده الأمير جفري سجادة مرصعة بالذهب والجواهر تبلغ قيمتها 5 مليون جنيه إسترليني.

15- لديه شقيقة توأم تدعى كيانا بلقية.

16- بحسب تقارير صحيفة سابقة، يصل إجمالي إنفاقه الشهري إلى 35 مليون جنيه إسترليني على السيارات والمجوهرات، ويمتلك أكثر من 2300 سيارة.

17- دفع والده 12.5 مليون جنيه إسترليني لنجاح حفل مايكل جاكسون في عيد ميلاده الخمسين، لإرضاء فائق حين كان طفلاً.

18- يعتبر فائق قائد منتخب بروناي، ولم يمثل منتخب الولايات المتحدة حتى الآن.

19- مثّل بروناي تحت 19 عاماً وتحت 23 عاماً وشارك في ألعاب جنوب شرق آسيا 2015.

20- في مقابلة عام 2017، أكد أن والديه قدموا له الدعم النفسي والبدني لتحقيق حلمه الكروي، ويعتبرهما قدوته.