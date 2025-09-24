مباريات الأمس
"أحدهم تخطى رونالدو وميسي".. قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم

كتب - نهى خورشيد

09:00 م 24/09/2025
لا تقتصر مكاسب نجوم كرة القدم حول العالم على الألقاب والبطولات، بل امتدت إلى بناء ثروات مالية طائلة توفر لهم حياة توازي ما يحققه رجال الأعمال طيلة حياتهم.

ورغم أن الكثير من اللاعبين سعوا وراء المجد الكروي، إلا إن قلة فقط منهم تمكنوا من جمع ثروات هائلة جعلتهم من بين أغنى الرياضيين في التاريخ، لذلك يعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة أغنى نجوم الساحرة المستديرة حسب موقع "BTL".

1- يتصدر فائق بلقيه لاعب راتشابوري التايلاندي قائمة الأغني بثروة تصل إلى 20 مليار دولار، وذلك كونه نجل الأمير جفري بلقيه وابن شقيق سلطان بروناي.

وبدأ فائق مشواره الكروي في قطاعات ناشئي نادي تشيلسي وليستر سيتي وساوثهامبتون.

2- يمتلك كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر السعودي ثروة تقدر بـ 800 مليون دولار.

3- حقق ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة برشلونة السابق ثروة تقارب 600 مليون دولار، ويعتبر أحد أعلى الرياضيين دخلاً في العالم على مدار العقد الماضي، كما تجاوزت أرباحه الإجمالية حاجز المليار دولار.

4- استثمر النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام ثروته في شراء نادي إنتر ميامي، إذ بلغت نحو 550 مليون دولار، بجانب تعاونه مع شركات ضخمة كأديداس و مازيراتي.

5- جمع البرازيلي نيمار جونيور نجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي والعائد مؤخراً إلى سانتوس، ثروة قدرها 250 مليون دولار بفضل الانتقالات الضخمة وصفقات الرعاية.

6- بني ديف ويلان الرئيس السابق لـ ولفرهامبتون ورئيس ويجان السابق، ثروته من تجارة التجزئة، وتقدر بـ 210 ملايين دولار.

7- يمتلك كريم بنزيما الهداف الفرنسي وأسطورة ريال مدريد السابق ثروة تصل إلى 200 مليون دولار.

8- بعد اعتزال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في 2023 بعد مسيرة امتدت لعقود، يملك ثروة تقدر بـ 190 مليون دولار.

9- نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد، في جمع ثروة تبلغ 180 مليون دولار بفضل عقوده القياسية مع باريس سان جيرمان والملكي.

10- أخيراً واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وإنجلترا المعتزل، يملك ثروة تصل إلى 170 مليون دولار، بفضل مشواره الكروي وتعاونه مع علامات مثل نايكي وفورد وكوكاكولا.

