11 صورة من احتفال عثمان ديمبلي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية

"أحدهم تخطى رونالدو وميسي".. قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم

"يمتلك 2300 سيارة وموقف مع مايكل جاكسون".. أبرز 20 معلومة عن فائق بلقيه

كتب - يوسف محمد:

واصل عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، احتفاله بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025.

وتوج ديمبلي يوم الإثنين الماضي الموافق 22 سبتمبر الجاري، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، خلال الحفل الذي أقيم على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخضع النجم الفرنسي اليوم لجلسة تصوير، بعد الحصول على الجائزة، تظهر سعادته الكبيرة بحصد الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.

وتتويج ديمبلي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2025، جاء بعد موسم كبير رفقة فريق العاصمة الفرنسية باريس، تمكن خلاله من التتويج بالكثير من الألقاب وعلى رأسهم لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق الفرنسي.

وشارك ديمبلي خلال الموسم الماضي 2024-2025، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي في 53 مباراة، ساهم خلالهم في 51 هدفا، بواقع تسجيل 35 هدفا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضًا:

"خلاف وحيد".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاجي

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك