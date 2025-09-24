مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

بسعر لاعب احتياطي.. إعلامي سعودي يشيد بأداء فيستون ماييلي

كتب : هند عواد

10:44 ص 24/09/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 11 صورة
    سقوط فيستون ماييلي
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بأداء الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، في مباراة أهلي جدة بكأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، ويلعب على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، ثم النهائي أمام باريس سان جيرمان.

وقال وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه: "انظر إلى ماييلي هذا، بـ2 مليون يورو، ما يأتي سعر لاعب احتياطي في نادي من أندية الوسط، وأيضا أمس في المؤتمر الصحفي مدرب بيراميدز، قال الأهلي به نجوم، لكن المال لا يصنع كل شيء، الصراحة قلت "إيه النفسنة دي".

واختتم: "لكن طلع رجل يعرف ماذا يقول، انظر الكرة والتنقل بين اللاعبين، الأهلي لعب مع فريق مشرف، ليس مجرد ظاهرة".

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيستون ماييلي وليد الفراج إعلامي سعودي بيراميدز بيراميدز وأهلي جدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة