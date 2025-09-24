بسعر لاعب احتياطي.. إعلامي سعودي يشيد بأداء فيستون ماييلي

أول تعليق من كرونوسلاف يوريسيتش بعد الفوز على أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بأداء الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، في مباراة أهلي جدة بكأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، ويلعب على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، ثم النهائي أمام باريس سان جيرمان.

وقال وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه: "انظر إلى ماييلي هذا، بـ2 مليون يورو، ما يأتي سعر لاعب احتياطي في نادي من أندية الوسط، وأيضا أمس في المؤتمر الصحفي مدرب بيراميدز، قال الأهلي به نجوم، لكن المال لا يصنع كل شيء، الصراحة قلت "إيه النفسنة دي".

واختتم: "لكن طلع رجل يعرف ماذا يقول، انظر الكرة والتنقل بين اللاعبين، الأهلي لعب مع فريق مشرف، ليس مجرد ظاهرة".

