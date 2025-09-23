مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

1 3
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 1
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 2
22:30

ريال مدريد

فيديو هدف فيستون مايلي في مرمى الأهلي السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

10:10 م 23/09/2025

فيستون مايلي

نجح نادي بيراميدز في التقدم على نظيره الأهلي بهدف خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس إنتركونتيننتال.

هدف مايلي لبيراميدز في مرمى الأهلي السعودي

وسجل هدف التقدم لبيراميدز اللاعب فيستون مايلي في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول من تسديدة رائعة عجز ميندي في التصدي لها.

وحال انتهت المباراة بتقدم بيراميدز على الأهلي سيتوج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي، ويصعد إلى دور نصف نهائي كأس إنترإنتركونتيننتال.

فيستون مايلي بيراميدز

