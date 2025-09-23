فيديو هدف فيستون مايلي في مرمى الأهلي السعودي
كتب - محمد عبد السلام:
فيستون مايلي
نجح نادي بيراميدز في التقدم على نظيره الأهلي بهدف خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس إنتركونتيننتال.
هدف مايلي لبيراميدز في مرمى الأهلي السعودي
وسجل هدف التقدم لبيراميدز اللاعب فيستون مايلي في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول من تسديدة رائعة عجز ميندي في التصدي لها.
وحال انتهت المباراة بتقدم بيراميدز على الأهلي سيتوج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي، ويصعد إلى دور نصف نهائي كأس إنترإنتركونتيننتال.
تسديدة ماييلي تعلن عن الأول لبيراميدز أمام الأهلي ⚽#الأهلي 0 #بيراميدز 1 #الميدان | #الأهلي_بيرامبدز | #كأس_القارات | #اليوم_الوطني_السعودي_95 | #عزنا_بطبعناpic.twitter.com/8NMynCuJW5— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) September 23, 2025