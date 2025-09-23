فيديو هدف فيستون مايلي في مرمى الأهلي السعودي

نجح نادي بيراميدز في التقدم على نظيره الأهلي بهدف خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس إنتركونتيننتال.

هدف مايلي لبيراميدز في مرمى الأهلي السعودي

وسجل هدف التقدم لبيراميدز اللاعب فيستون مايلي في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول من تسديدة رائعة عجز ميندي في التصدي لها.

وحال انتهت المباراة بتقدم بيراميدز على الأهلي سيتوج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي، ويصعد إلى دور نصف نهائي كأس إنترإنتركونتيننتال.