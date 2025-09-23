مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

1 1
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 1
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

طرح تذاكر جماهير بيراميدز لصالح أهلي جدة بعد عدم الإقبال عليها

كتب : مصراوي

08:25 م 23/09/2025

استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيرامي

فُتح باب حجز تذاكر نادي بيراميدز أمام جماهير أهلي جدة، للمباراة التي تقام بعد قليل في الدور الثاني لبطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ووفقا للتقارير الصحفية السعودية فإنه تم فتح باب الحجز بعد غياب جماهير نادي بيراميدز عن حضور المباراة، حيث بإمكان أي مشجع للأهلي الحجز حتى بداية اللقاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

