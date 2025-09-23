تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة نظيره أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أهلي جدة، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره أهلي جدة السعودي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

نتيجة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وكان بيراميدز، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدوري.

ويخوض بيراميدز مباراة اليوم أمام أهلي جدة السعودي، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، فيما يخوض أهلي جدة اللقاء باعتباره بطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

