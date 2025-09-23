مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

كأس الإنتركونتيننتال.. ملعب الجوهرة يتزين قبل استقبال مباراة أهلي جدة وبيراميدز

كتب : محمد خيري

10:34 ص 23/09/2025
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ملعب مباراة أهلي جدة وبيراميدز
  • عرض 4 صورة
    ملعب الجوهرة
  • عرض 4 صورة
    ملعب لقاء أهلي جدة وبيراميدز

يستعد ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لاستضافة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا على الأهلي السعودي بطل آسيا، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتزين ملعب الإنماء بعلم الفريقين الأهلي وبيراميدز، قبل المباراة الهامة، والتي سوف تجمع الفريقين اليوم بحضور جماهيري كبير.

وتبادل مسئولو الناديين التصوير بقميصي الفريقين بعد انتهاء الاجتماع التنسيقي، حيث أهدى مصطفى طنطاوي ممثلا عن إدارة بيراميدز، وأحمد زاهر مدير الفريق، قميص النادي لمسئولي الأهلي تعبيرا عن العلاقات الاخوية التي تجمع الناديين العربيين، في حضور رالي العمراني مسؤول الفيفا عن اللقاء.

وقدم وفد بيراميدز التهنئة للجانب السعودي بمناسبة العيد الوطني للمملكة والذي سيوافق يوم المباراة.

ملعب الجوهرة موعد مباراة أهلي جدة وبيراميدز كأس الإنتركونتيننتال مدينة الملك عبد الله الرياضية

