يستضيف استاد الملك عبدالله بجدة مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف أهلي جدة نظيره بيراميدز المصري في كأس الانتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025

الأهلي سيلتقي بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأنتر كونتيننتال لموسم 20255.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025

وتنقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية ومنصة shahid vip.

ويذكر أن بيراميدز قد فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من كأس إنتركونتيننتال.

