"الأول في البريميرليج".. ميكيل أرتيتا يسجل رقما تاريخيا في مواجهاته أمام

"الظهور السادس".. ما هو ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات

كتب - يوسف محمد:

لا يزال الدعم العالمي للقضية الفلسطينية متواصل، بشكل خاص داخل ملاعب كرة القدم، ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من هجمات عدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت مباراة برشلونة أمام خيتافي أمس بالدوري الإسباني، مشهدا معبرا، عن الدعم الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في الكثير من الملاعب العالمية وليس في الوطن العربي فقط، ضد ما يتعرضون إليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال مباراة برشلونة أمام خيتافي بالدوري الإسباني، تفاجأ الجميع بنزول أحد الجماهير إلى أرضية الملعب رافعا العلم الفلسطيني، كنوع من أنواع الدعم للشعب الفلسطيني.

ونجح فريق برشلونة أمس، في تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره خيتافي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده من النقاط، بعد الفوز على خيتافي بثلاثية إلى 13 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإٍباني، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الـ 15 نقطة.

أقرأ أيضًا:

"منافس الأهلي".. التعادل يحسم مباراة أيجل البورندي وأساس الجيبوتي بدوري الأبطال

صلاح يستجيب لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون.. ما القصة؟